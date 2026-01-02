Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 2 gennaio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani non può mancare il calciomercato, che inizia ufficialmente oggi. In primo piano il nome di Joao Cancelo, che stuzzica parecchio l'Inter. Il calciatore vuole lasciare l'Al Hilal ma piace parecchio al Barcellona, club dove il portoghese si trasferirebbe volentieri essendo una priorità. Una corsa in cui l'Inter tuttavia sta provando ad inserirsi al pari della Juventus, che come i nerazzurri cerca rinforzi in difesa.

La Juventus però è sulle tracce anche di un centrocampista e starebbe provando a stringere per Schlager, calciatore austriaco in forza al Lipsia. Non mancano tuttavia le alternative, dato che i bianconeri seguono sempre la pista Ruben Neves così come quella che porta a Kessie. Il Torino invece guarda in casa Lazio, dove potrebbe pescare Belahyane. Ilic invece potrebbe fare il percorso opposto, trasferendosi nella Capitale e unendosi ai biancocelesti.

Ai saluti invece Castellanos, visto che il West Ham pagherà 30 milioni di euro per il cartellino del centravanti. La Lazio quindi potrebbe ricorrere ai ripari con Raspadori, su cui è forte il pressing della Roma che ha ingaggiato un vero duello di mercato. Intanto quest'oggi riprenderà il campionato, visto che dalle 20.45 Cagliari e Milan inaugueranno il 2026 con l'anticipo del diciottesimo turno previsto all'Unipol Domus.