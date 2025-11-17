Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 17 novembre 2025
Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani spicca il ko subito dall'Italia, che ha chiuso malamente il proprio percorso di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri infatti sono stati battuti in rimonta dalla Norvegia, passata per 1-4 a San Siro. Una sfida che l'Italia avrebbe dovuto vincere con nove gol di scarto per tentare il sorpasso sui norvegesi ma che alla fine ha regalato soltanto un'immensa delusione al gruppo di Gattuso, ora atteso dai play-off per evitare la terza mancata qualificazione di fila dalla Coppa del Mondo.
In primo piano però spicca anche il derby di Milano, tra le sfide più attese che si giocheranno questo fine settimana dopo la pausa per le Nazionali. L'Inter proverà a tenere il primato in classifica mentre il Milan cercherà di sorpassare proprio i nerazzurri con una vittoria. Nel mezzo c'è anche la Roma, che riprenderà il proprio percorso domenica allo Zini contro la Cremonese.
Si scalda anche il Napoli, che proprio oggi ritroverà il tecnico Antonio Conte. Gli azzurri infatti dopo la sconfitta di Bologna si preparano al big match in programma sabato al Maradona, dove arriverà l'Atalanta di Palladino. Trasferta non facile invece per la Juventus, che dopo la sosta ripartirà dalla sfida dell'Artemio Franchi prevista sempre sabato contro Fiorentina.
