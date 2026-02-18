Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 18 febbraio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la sconfitta pesantissima rimediata dalla Juventus in Champions League. I bianconeri infatti si sono arresi nel play-off d'andata, vinti con un netto 5-2 dal Galatasaray. Un passivo piuttosto pesante per la Juve, che ora dovrà ottenere una vittoria larga a Torino per sperare di centrare l'obiettivo degli ottavi di finale. Cade pure l'Atalanta, sconfitta dal Borussia Dortmund al Westfalenstadion sul punteggio di 2-0.

In primo piano chiaramente c'è anche l'Inter, pronta a giocarsi le proprie carte in casa del Bodo/Glimt, avversaria sempre nel play-off di Champions League. Una trasferta sotto lo zero per i nerazzurri, che non faranno a meno di Alessandro Bastoni, difensore che ha chiesto scusa dopo il turbolento caso Kalulu scatenato dopo il derby d'Italia. In primo piano anche la Serie A, visto che questa sera Milan e Como saranno protagoniste del recupero della 24^ giornata di Serie A.

I rossoneri proveranno a tenere il passo della capolista Inter e accorciare rispetto al primo posto, distante ben otto lunghezze nonostante due vittorie di fila ottenute contro Bologna e Pisa. I lariani invece cercheranno un riscatto dopo il ko subito a Firenze, puntando a rientrare nella zona europea e a tenere vivo il sogno della qualificazione alla prossima Champions.