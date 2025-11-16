Le scelte di Conte, La Repubblica (ed. Napoli) in taglio alto: "Ipotesi tandem Neres-Hojlund"

Sta per iniziare una settimana di preparazione al campionato per il Napoli. La sosta per le Nazionali non ha portato buone notizie ad Antonio Conte che domani sarà a Castel Volturno regolarmente a dirigere gli allenamenti in campo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Le scelte di Conte. Ipotesi tandem Neres-Hojlund".