Le scelte di Conte, La Repubblica (ed. Napoli) in taglio alto: "Ipotesi tandem Neres-Hojlund"
TUTTO mercato WEB
Sta per iniziare una settimana di preparazione al campionato per il Napoli. La sosta per le Nazionali non ha portato buone notizie ad Antonio Conte che domani sarà a Castel Volturno regolarmente a dirigere gli allenamenti in campo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Le scelte di Conte. Ipotesi tandem Neres-Hojlund".
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile