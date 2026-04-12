Lo scontro Ranieri-Gasp spacca la Roma. Il Messaggero: "A fine anno uno andrà via"

Hanno lasciato degli strascichi, e non poteva essere altrimenti, le dichiarazioni polemiche di Claudio Ranieri contro Gian Piero Gasperini nel pre partita di Roma - Pisa, tanto che pare che all’interno di Trigoria sia scoppiato un vero e proprio ‘caso’ che porterà alla fine all’addio di uno dei due.

“Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini” aveva detto Ranieri ai microfoni di Dazn, che poi ha tirato diverse stoccate al suo allenatore anche per quanto riguarda il mercato: “Sia l'anno scorso che quest'anno, tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. È troppo facile parlare solo di Malen e Wesley. Abbiamo preso anche tutti gli altri, ma molti si sono infortunati. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione”.

“Ci vedremo settimana prossima, non ci sono mai stati scontri” ha glissato Gasp nella conferenza post partita, ma è chiaro come quello di venerdì sera sia stato solo il primo capitolo di quella che rischia di diventare la telenovela dell’estate.