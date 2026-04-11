La Roma esplode dopo la vittoria. Corriere dello Sport: "Ranieri-Gasp lo strappo"

Lo strappo in casa Roma domina la scena. Corriere dello Sport in prima pagina: "Ranieri-Gasp lo strappo"

"Ranieri-Gasp lo strappo". Apre così il Corriere dello Sport riguardo alla tensione esplosiva nell'ambiente giallorosso. Nonostante lo 3-0 al Pisa con tripletta di Malen, Claudio Ranieri ha lanciato accuse pesantissime sulla gestione del mercato, affermando che "tutti gli acquisti sono stati concordati" e dichiarandosi "pronto a lasciare". Una frattura che coinvolge direttamente Gian Piero Gasperini e mette in bilico il futuro tecnico della Roma.

C'è spazio anche per l'esclusiva su Piotr Zielinski, che celebra la sua rinascita all'Inter dichiarando: "Chivu mi ha capito". Il centrocampista polacco sottolinea il legame speciale con il tecnico Cristian Chivu e la voglia di vincere lo scudetto dopo i successi di Napoli. Tuttavia, i nerazzurri devono fare i conti con la tegola Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha riportato un problema al soleo e salterà ufficialmente la sfida di domani contro il Como.

Il resto della prima pagina si concentra sui big match e sugli altri sport. A Bergamo va in scena Atalanta-Juventus, definita un esame da 60 milioni per la corsa Champions, con Luciano Spalletti che scalda i bianconeri dopo il rinnovo. A Milano, invece, Massimiliano Allegri cerca di tenere alta la tensione in vista della sfida contro l'Udinese. Infine, riflettori puntati sul tennis a Montecarlo, dove Jannik Sinner travolge Auger-Aliassime e si prepara alla sfida contro Zverev per un posto in finale.