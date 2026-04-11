Roma, la tripletta di Malen non basta. La Stampa:"Alta tensione"

Il clima all'interno di Trigoria si fa irrespirabile nel momento del botta e risposta frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Ne approfondisce il tema l'edizione odierna de La Stampa. Il senior advisor dei Friedkin ha smentito categoricamente il tecnico sulla gestione del mercato, sottolineando come ogni innesto sia stato concordato e ricordandogli che il suo compito è valorizzare i giovani, proprio come fatto all'Atalanta. La replica di Gasperini non si è fatta attendere: pur lodando Donyell Malen, l'unico dei suoi obiettivi primari arrivato nella capitale, ha evidenziato come il rapporto con la dirigenza sia tutt'altro che idilliaco, mentre sullo sfondo cresce l'ombra di Giuntoli per sostituire un Massara sempre più in bilico.

Nonostante le scosse telluriche societarie, il rettangolo verde premia i giallorossi grazie a uno strepitoso Malen, autore di una tripletta storica contro il Pisa che lo proietta nell'élite dei bomber mondiali del 2026 dietro al solo Kane. Lo 0-3 dell'Olimpico, blindato anche dai riflessi di Svilar su Tramoni, permette alla Roma di agganciare la Juventus in classifica e di mantenere accese le speranze Champions a sei giornate dal termine. Resta però la preoccupazione per Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio nel giorno della sua trecentesima presenza in Serie A, in una serata dove la gioia per i tre punti è stata quasi del tutto oscurata dalle dichiarazioni bellicose di Ranieri, pronto a rassegnare le dimissioni qualora non venisse rispettato il suo ruolo di garante del club.