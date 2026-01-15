Mercato Genoa, Il Secolo XIX recita: "Baldanzi vicino, atteso il sì di Casseres"
"Baldanzi vicino, atteso il sì di Casseres": apre così oggi la prima pagina de Il Secolo XIX, quotidiano che segue con molto interesse le vicende delle due squadre di Genova. Nello specifico, qui si parla del Genoa e dei rinforzi che la proprietà intende regalare a De Rossi nelle prossime ore. I nomi sono quelli del trequartista della Roma e del centrocampista del Tolosa.
Si parla anche della sponda blucerchiata della lanterna, con questo titolo: "Due giganti per la difesa: ecco Palma e Viti". Il Doria necessita di rinforzi per conquistare la salvezza in Serie B: a breve due novità nella rosa a disposizione di Gregucci.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
