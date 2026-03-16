Milan flop con la Lazio. Tuttosport: "Isaksen segna pure per l’Inter"

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con il successo della Lazio sul Milan e con il protagonista Gustav Isaksen. Il quotidiano torinese sottolinea il momento complicato dei rossoneri dopo l’ennesimo passo falso, in una partita caratterizzata da tensione e nervosismo.

La rete di Isaksen decide la sfida e alimenta le difficoltà della squadra di Stefano Pioli. Il danese risulta determinante nel risultato finale mentre in casa Milan emergono anche segnali di frustrazione: il giornale racconta di un clima teso, con Rafael Leao infastidito dopo la sostituzione e un finale di gara agitato. Un episodio che fotografa il momento delicato dei rossoneri in campionato.

Spazio anche alla Juventus, con il focus su Kenan Yildiz. Il talento bianconero continua a crescere tra gol e assist e, secondo il CIES, il suo valore avrebbe ormai raggiunto cifre molto alte. Intanto il Torino vive giorni di tensione: dopo l’ultimo periodo negativo c’è stato un confronto acceso tra tifosi e squadra al Filadelfia, con parole durissime rivolte al gruppo e l’avvertimento del tecnico, che ha ribadito: "Se qualcuno non ha chiari i pericoli, cambia subito squadra".