Milan, grande fame di vittorie. La Gazzetta dello Sport: "Scudetto alla diavola"

Modric e Rabiot hanno conquistato 13 campionati in carriera, quest'anno il Milan di Max Allegri ha una grande fame di vittorie. "Scudetto alla diavola", il titolo dedicato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina: il trionfo di misura trovato ai danni dell'Inter nel derby conferma le ambizioni dei rossoneri questa stagione, dopo essersi rinforzati fortemente sul mercato. Salito in cattedra Mike Maignan, MVP della partita per dei salvataggi incredibili, tra cui la paratona su Lautaro Martinez e il rigore annullato a Calhanoglu. Sorpasso in classifica di un punto, secondo posto e solo la Roma capolista.

"È la vecchia Inter", il titolo adoperato in apertura centrale: anche se con Chivu in panchina, i nerazzurri non perdono i vizi che li hanno portati a perdere il titolo la scorsa stagione, di pochi punti rispetto al Napoli. Cali di tensione e male con le big, due delle motivazioni che hanno portato a picco i meneghini nella stracittadina, anche se la classifica di campionato resta corta

"Guai a chi sbaglia", l'avviso lanciato a Juventus e Napoli, attese questa sera in Champions League. In Norvegia i bianconeri sfidano il Bodo/Glimt tra gelo e neve, Luciano Spalletti cambia qualcosa nell'undici titolare e potrebbe sfoderare un attacco con Openda-Conceicao. Antonio Conte invece deve valicare il Qarabag, costretto a fare punti: "Voglio un successo da dedicare a Maradona".