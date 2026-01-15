Milan mai ko in trasferta, La Provincia in prima pagina: "Il Como non ha paura"

In occasione della prima pagina di oggi, La Provincia di Como dedica uno spazio notevole alle formazione di Fabregas che torna in campo per un recupero di campionato. Ecco il titolo riservato ai lariani: "Milan mai ko in trasferta: il Como non ha paura". Allegri per andare a -3 dall'Inter, il rivale spagnolo per avvicinarsi alle prime 5 della classe.

Fabregas alla vigilia: "Domani la cosa più importante per me è la partita, in panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c'è paragone. Ma noi domani dobbiamo andare a fare una bella prestazione, dobbiamo avere continuità del nostro gioco, continuare a crescere, è molto importante per noi. Vediamo che offre il Milan, ha giocatori impressionanti come Rabiot, Modric, Fofana, Pulisic... la lista è lunga. Noi dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere".