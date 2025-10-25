Milan, solo pari con il Pisa. La Repubblica in prima pagina: "Niente fuga rossonera"
TUTTO mercato WEB
"Milan, solo pari con il Pisa. Niente fuga rossonera" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. Spazio all'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra i rossoneri e i nerazzurri. Un rocambolesco 2-2 ha impedito al Milan di Allegri di portarsi in fuga. Grande occasione per Napoli e Inter che si sfideranno quest'oggi alle 18.
Leao ha portato in vantaggio i rossoneri ma nella ripresa è arrivata la rimonta del Pisa, prima con il calcio di rigore trasformato da Cuadrado, poi con la zampata di N'Zola. In pieno recupero però Athekame ha fissato il punteggio sul 2-2.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile