Playoff Mondiali, La Repubblica in prima pagina: "Gattuso e la missione possibile"

"Mondiali, Gattuso e la missione possibile". Un titolo - in taglio alto - alquanto eloquente nella prima pagina odierna de La Repubblica, in edicola oggi: tra due giorni gli Azzurri dovranno cercare in tutti i modi di valicare l'ostacolo Irlanda del Nord e aggiudicarsi lo scontro diretto ai playoff per balzare in finale contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina il 31 marzo in trasferta.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ieri in conferenza stampa per presentare la partita in programma a Bergamo giovedì: "Nessun alibi, se non è stato fatto ciò che dovevamo fare vuol dire che non c'era spazio. Dobbiamo pensare solo alla gara di giovedì, gli infortuni li hanno anche gli altri. Dobbiamo scegliere i giocatori che stanno meglio e giocare al meglio. Io e il mio staff abbiamo lavorato tanto e fatto tutto ciò che dovevamo, ora sta a noi. Testa alla partita di giovedì e non bisogna pensare ad altro, nemmeno a ciò che abbiamo vinto in passato. Testa solo alla partita di giovedì".

"Bastoni? Sapete tutti il problema che ha avuto. Da ieri mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità mostrata", la conclusione.