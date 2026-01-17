Napoli, arriva il Sassuolo al Maradona. Il Mattino: "Scriviamo un'altra storia"
Il Napoli vuole tenere viva la speranza scudetto e per farlo deve recuperare i punti persi sull'Inter nelle ultime tre giornate. Oggi subito l'occasione di ribaltare il trend, con il match del Maradona contro il Sassuolo. "Scriviamo un'altra storia" si legge a riguardo sulla prima pagina odierna firmata da Il Mattino.
Gli uomini di Conte proveranno a invertire la rotta, consapevoli che c'è ancora tempo per farlo, ma che le possibilità per sbagliare iniziano a finire.
