Napoli in testa alla classifica. Il Corriere dello Sport in apertura: "Capolavoro Conte"

"Capolavoro Conte". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul Napoli e sul big match vinto contro la Juventus. Gli azzurri sono stati trascinati dalla doppietta di Hojlund, fondamentale per raccogliere la quarta vittoria di fila in campionato nonché la quinta in tutte le competizioni. Il Napoli quindi si è ripreso la vetta in solitaria almeno per una notte, visto che è salito a quota 31 in attesa del Milan. Inutile per la Juve il momentaneo 1-1 di Yildiz.

ROMA - In primo piano anche la Roma, alle prese con la seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Napoli. I giallorossi infatti sono stati battuti dal Cagliari, che nel finale ha risolto la sfida con un gol di Gaetano. Pesa per i capitolini una prestazione al di sotto delle aspettative e il rosso ai danni di Celik mentre la Roma rimane con 27 punti in classifica.

LAZIO - Spazio anche alla Lazio, che non è andata oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Bologna. La gara è stata aperta al trentottesimo dalla rete di Isaksen, a cui ha risposto Odgaard due minuti dopo. I biancocelesti però hanno dovuto fare anche i conti con le numerose parate di Ravaglia ma anche con il rosso di Gila, espulso nella ripresa.