Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, così evitare la B è difficile. Corriere Fiorentino in apertura: "Polveriera Viola"

Fiorentina, così evitare la B è difficile. Corriere Fiorentino in apertura: "Polveriera Viola"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Polveriera Viola" scrive il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi soffermandosi sul momento buio della formazione gigliata, reduce dal ko per 3-1 nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Momenti di tensione dentro lo spogliatoio viola, dove manca la voce di un leader ma, soprattutto, manca coesione e una visione comune.

Le minacce ai giocatori, la difesa del club. Gudmundsson che smentisce Vanoli sul rigore contro il Sassuolo ("Mai rifiutato di calciare dal dischetto"), Ranieri che litiga con Kean in campo e saluta in modo freddo il tecnico quando viene sostituito. Le urla nello spogliatoio.

Prima con Pioli e adesso con Vanoli il gruppo è disgregato. "Ora è il momento di scelte drastiche" ha detto il direttore sportivo Goretti. A cosa si riferiva il giovane ds? Cambio in dirigenza? Cambio modulo? Big fuori? Così evitare la Serie B sarà difficile.

Articoli correlati
Orlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia... Orlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia a Ranieri"
Fiorentina impaurita o strutturalmente debole? Fiorentina impaurita o strutturalmente debole?
Conte in testa, Spalletti a -8. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vedi che Napoli"... Conte in testa, Spalletti a -8. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vedi che Napoli"
Altre notizie Rassegna stampa
Partita di cuore contro la Roma, L'Unione Sarda: "Magico Cagliari, una vittoria esaltante"... Partita di cuore contro la Roma, L'Unione Sarda: "Magico Cagliari, una vittoria esaltante"
Crociati a Pisa. La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Rebus difesa per Cuesta" Crociati a Pisa. La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Rebus difesa per Cuesta"
Fiorentina, così evitare la B è difficile. Corriere Fiorentino in apertura: "Polveriera... Fiorentina, così evitare la B è difficile. Corriere Fiorentino in apertura: "Polveriera Viola"
Grifone a Udine. Il Secolo XIX sul Genoa: "Colombo e Vitinha sfidano Davis e Zaniolo"... Grifone a Udine. Il Secolo XIX sul Genoa: "Colombo e Vitinha sfidano Davis e Zaniolo"
Doppietta di Hojlund, Napoli in vetta. QS in apertura: "Canta Conte, stecca Juve"... Doppietta di Hojlund, Napoli in vetta. QS in apertura: "Canta Conte, stecca Juve"
Giallorossi sconfitti di misura dal Cagliari. Il Romanista in prima pagina: "Non... Giallorossi sconfitti di misura dal Cagliari. Il Romanista in prima pagina: "Non mollare"
Tra rossi e insulti sessisti, Il Messaggero in prima pagina: "Roma e Lazio, storie... Tra rossi e insulti sessisti, Il Messaggero in prima pagina: "Roma e Lazio, storie tese"
Prova di forza contro la Juve. Il Mattino in prima pagina: "FantaNapoli davanti a... Prova di forza contro la Juve. Il Mattino in prima pagina: "FantaNapoli davanti a tutti"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.1 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.2 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.3 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Immagine top news n.4 Juventus, esame di maturità fallito: anche Spalletti sbaglia le scelte
Immagine top news n.5 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.6 Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi ex tifosi
Immagine top news n.7 Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Baldanzi è seguito da Hellas Verona e Pisa. Ma vuole restare per giocarsi le proprie carte
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, il lavoro ripaga sempre: vittoria contro la Roma e ora si pensa all'Atalanta
Immagine news Serie A n.3 Orlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia a Ranieri"
Immagine news Serie A n.4 Domani Inter-Liverpool, San Siro è sold out. Niente ritiro pre-partita per i nerazzurri
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine news Serie A n.6 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, tensione nel pre partita: alcuni tifosi su bus: duro faccia a faccia con la squadra
Immagine news Serie B n.2 Serie B, lunedì ricco di emozioni: si giocano oggi ben nove sfide
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Virtus Entella-Spezia: scontro generazionale Chiappella-Donadoni
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Bari-Pescara: al San Nicola arrivano due squadre alla disperata ricerca dei tre punti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Cesena: Andreoletti contro Mignani, obiettivo continuità
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Monza-Sudtirol: vietato fidarsi degli altoatesini per la capolista
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, strada in salita per la B. Il club blinda Raffaele, i tifosi fischiano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma della giornata: ben quattro sfide nel Girone A
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Ci manca qualche punto, ma siamo in corsa per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco furioso dopo il pari con il Pineto: "Una squadra in campo, gare così vanno vinte"
Immagine news Serie C n.6 Antonini a sorpresa in diretta social: "Consegno il Trapani Calcio al Sindaco. Pronto a dimettermi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?