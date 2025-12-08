Fiorentina, così evitare la B è difficile. Corriere Fiorentino in apertura: "Polveriera Viola"

"Polveriera Viola" scrive il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi soffermandosi sul momento buio della formazione gigliata, reduce dal ko per 3-1 nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Momenti di tensione dentro lo spogliatoio viola, dove manca la voce di un leader ma, soprattutto, manca coesione e una visione comune.

Le minacce ai giocatori, la difesa del club. Gudmundsson che smentisce Vanoli sul rigore contro il Sassuolo ("Mai rifiutato di calciare dal dischetto"), Ranieri che litiga con Kean in campo e saluta in modo freddo il tecnico quando viene sostituito. Le urla nello spogliatoio.

Prima con Pioli e adesso con Vanoli il gruppo è disgregato. "Ora è il momento di scelte drastiche" ha detto il direttore sportivo Goretti. A cosa si riferiva il giovane ds? Cambio in dirigenza? Cambio modulo? Big fuori? Così evitare la Serie B sarà difficile.