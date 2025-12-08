Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giallorossi sconfitti di misura dal Cagliari. Il Romanista in prima pagina: "Non mollare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Non mollare". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sulla sconfitta subita dalla Roma nell'ultimo turno di campionato. I giallorossi infatti sono stati battuti dal Cagliari, trascinato da un gol di Gaetano messo a segno nella ripresa. Un tonfo pesante per i capitolini, alle prese con il secondo ko di fila dopo quello incassato nel turno precedente con il Napoli.

La Roma ha sicuramente offerto una delle prestazioni più magre di tutta la stagione, che non ha permesso ai giallorossi di registrare passi in avanti. I punti infatti restano sempre 27 per la formazione di Gian Piero Gasperini, che ha ammesso come il rosso rimediato da Celik a inizio secondo tempo abbia pesato parecchio. Resta però l'amarezza per una gara che la Roma avrebbe potuto approcciare diversamente e che invece ha premiato la formazione sarda.

La Roma in ogni caso si ritroverà già questa mattina a Trigoria, proprio per iniziare al meglio la nuova settimana. I capitolini infatti giovedì sera saranno ospiti del Celtic nella sesta giornata di Europa League, dove andranno a caccia del secondo successo di fila dopo quello interno ottenuto con il Midtjylland. Archiviata la gara in Scozia la Roma lunedì tornerà all'Olimpico per giocare la sfida di campionato contro il Como, avversaria contro cui cercherà un riscatto in Serie A.

