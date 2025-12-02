Napoli, ritorno al futuro. Il Mattino: "Così Conte è tornato a sorridere in sole 3 settimane"

"Ritorno al futuro" è il titolo che si legge nella prima pagina de Il Mattino oggi in edicola in merito al Napoli di Conte. Ecco come l'allenatore ha rilanciato il suo Napoli, con la svolta tattica che ha riportato energia ed entusiasmo. In tre settimane è cambiato un mondo, quello del Napoli. Conte non ha più l’espressione della disfatta vista a Bologna: è tornato a sorridere dopo tre vittorie di fila, domenica sera era felicissimo per aver portato a termine la missione-Olimpico, andando al di là della vittoria che lo ha ricollocato in cima a pari punti con Allegri.