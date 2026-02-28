Al Sinigaglia c'è il Lecce, La Provincia di Como: "Fabregas: 'Avanti ancora'"

"Al Sinigaglia c'è il Lecce, Fabregas: 'Avanti ancora'" scrive quest'oggi La Provincia di Como. La recente vittoria per 2-0 sul campo della Juventus, la prima a Torino dal lontano 1951, ha galvanizzato l'ambiente lariano, confermando una striscia positiva che ha portato quattro punti nelle ultime due uscite contro big come Milan e Juve.

Ora per Cesc e i suoi un test di maturità, l'ennesimo della stagione, contro il Lecce in lotta per la salvezza: "Adesso siamo in un momento più maturo, siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. Proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante" le parole del tecnico alla vigilia.

Buone notizie per il tecnico dei lariani: tornano tra i convocati Goldaniga e Diao, oltre a Nico Paz dopo la squalifica. Restano invece fuori gli infortunati Addai e Baturina.