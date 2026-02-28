Vlahovic verso il rientro, La Repubblica Torino: "Dusan, la carta Juve per la volata Champions"

"Dusan, la carta della Juve per la volata Champions" scrive quest'oggi La Repubblica Torino in prima pagina soffermandosi sul rientro di Dusan Vlahovic dopo il lungo infortunio. Prosegue la marcia di avvicinamento al ritorno in campo del centravanti serbo, pronto per il finale di stagione.

Dusan Vlahovic sta tornando a disposizione e promette di essere la risorsa in più nella corsa al pass Champions. Il centravanti non gioca da Juve-Cagliari del 29 novembre, quando si infortunò dopo pochi minuti del primo tempo. A oltre tre mesi da quello stop ci sarà il suo ritorno in campo.

Il serbo è clinicamente guarito, ma dovrà recuperare la miglior condizione già dalla prossima settimana, quando tornerà in gruppo con i compagni. Nonostante sia in scadenza di contratto, e con la trattativa per il rinnovo decisamente problematica per le richieste alte da parte del serbo, il suo ritorno tra qualche settimana sarà il cambiamento in cui la Juventus confida per confermarsi tra le prime 4 del campionato.