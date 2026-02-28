Genoa, una serata di gala a San Siro. La Repubblica Genova: "Resta a casa Norton-Cuffy"

"Genoa, una serata di gala a San Siro. Resta a casa Norton-Cuffy" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. I rossoblù vogliono fare

bella figura (fischio d'inizio ore 20 e 45) al cospetto dell’Inter capolista, che non battono a Milano dal 1994.

De Rossi come ha detto non vuole mediocrità né leggerezza e non vuole pensare che i suoi partano già sconfitti. A San Siro ci sarà un Genoa inizialmente più classico e meno spregiudicato che ha però pronti cambi di qualità anche per fare male e per provare a pungere.

Brutte notizie per quel che riguarda Norton-Cuffy. Il problema al flessore della gamba destra che lo aveva costretto ad uscire nel secondo tempo della gara con il Torino non gli permette di essere al meglio e così salterà la sfida ai nerazzurri.