Fiorentina, dilemma Conference. La Repubblica Firenze: "Un’altra finale è possibile ma prima la A"
Il dilemma Conference: un’altra finale è possibile ma prima il campionato" scrive quest'oggi La Repubblica Firenze. L'urna di Nyon ha parlato: la Fiorentina dovrà vedersela con il Robotniczy Klub Sportowy Raków Częstochowa S.A., meglio noto come Raków Częstochowa, società calcistica polacca con sede nella città di Częstochow. Terzo in campionato a tre punti dalla prima in classifica, proprio lo Jagiellonia, il Rakow ha dato fin qui il meglio di sé in Conference League.
Insieme con gli ottavi l’urna di Nyon ha svelato anche tutto il possibile cammino della Fiorentina fino alla finale di Lipsia, in programma mercoledì 27 maggio: se i viola dovessero battere il Rakow ai quarti affronterebbero o il Crystal Palace o l’Aek Larnaca, con andata in trasferta e ritorno a Firenze.
In caso di semifinale una tra Lech Poznan, Shakhtar Donetsk, Az Alkmaar e Sparta Praga. Anche in questo caso andata fuori casa e semifinale di ritorno a Firenze. Insomma un cammino semi tortuoso.
