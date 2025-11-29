Oggi all'Allianz arriva il Cagliari, Libero titola: "La Juve ha bisogno di una spallettata"

Oggi la Juventus ospita il Cagliari e su Libero si legge come i bianconeri abbiano bisogno di una "Spallettata". Per la Juventus è tempo di capire se quella di Bodo è stata una reazione di nervi o se è l'inizio di un nuovo percorso convincente. Perché se la capacità di reagire è un pregio dato da Spalletti, la difficoltà di imporsi è un peccato che il mister non è ancora riuscito a risolvere.

Il nuovo tecnico deve ancora lasciare la sua impronta e per farlo si affida al tridente Yildiz-Vahovic-Conceiçao. La Juve però non può dipendere da qualche giocare, ha bisogno di una "spallettata" per diventare finalmente organica, per trasformarsi in una squadra con un'idea di gioco tangibile, non solo in una somma di individualità e reazioni nervose.