Oggi c'è Roma-Inter, La Repubblica (ed. Roma) in taglio alto: "Guida Dybala"
Il big match contro l'Inter si avvicina. Questa sera all'Olimpico, la squadra di Gasperini sfiderà l'Inter per cercare di mantenere la vetta della classifica, per ora in coabitazione con il Napoli. E proprio a questo è dedicato il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Contro l’Inter guida Dybala".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c'è anche l'idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d'attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
