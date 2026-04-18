Per la Roma, per Gasperini. Il Romanista in apertura verso l'Atalanta: "Malgrado tutto"

"Malgrado tutto" scrive Il Romanista in apertura verso l'Atalanta. Per la Roma, per Gasperini. Per continuare a sperare in un posto in Champions League visto anche il ko del Como nell'anticipo e per blindare l'Europa dopo le lacrime di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta.

Le lacrime del Gasp alla vigilia. "L'anomalia è stata giocare per 9 anni in Europa con le migliori facendo utili tutti gli anni, questa è stata la cosa straordinaria. Non solo per merito mio, anche per merito di una società capacissima e in grado di operare in sintonia con l'allenatore . A un certo questa sintonia, un po' perché è cambiata la proprietà e un po' perché non c'era più il papa a cui ero sicuramente più legato…". A quel punto il momento di emozione di Gasperini, che con voce rotta e occhi lucidi interrompe la conferenza e lascia la sala stampa.