Juve, la strategia per Bernardo Silva. La Stampa: "La trattativa entra nel vivo"
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"Juve, la strategia per Bernardo Silva. La trattativa entra nel vivo" scrive La Stampa quest'oggi. Il portoghese annuncia l’addio al City e la trattativa con l’ad Comolli entra nel vivo. La centralità nel progetto e il feeling con l’agente per battere la concorrenza europea formata da Barcellona, Paris Saint-Germain e Benfica.
A 32 anni da compiere ad agosto c’è ancora tanta carriera da vivere. E Bernardo Silva ha tutte le intenzioni di farlo da protagonista. Sono proprio queste le corde che sta toccando la Juve in questi mesi per provare a convincere il giocatore del Manchester City a sposare la causa bianconera.
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