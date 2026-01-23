Perisic pronto a tornare all'Inter, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Chi si rivede"

L'Inter è al lavoro per riportare a Milano Ivan Perisic. E il croato non vede l'ora di indossare di nuovo il nerazzurro. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che oggi apre la sua prima pagina con la notizia del possibile secondo matrimonio tra Ivan il Terribile e il Biscione: "Inter, chi si rivede. Perisic è pronto a tornare - si legge nel titolo di apertura -. La società lo rivuole, arriverà dopo la Champions se il PSV sarà eliminato. Oggi a San Siro col Pisa occasione per allungare".

Nel taglio alto si parla ancora di mercato ma in ottica Juventus, pronta a chiudere con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri: "Juve, vai col 9. En-Nesyri a un passo. Missione in Turchia per chiudere con l'attaccante del Marocco".

Di spalla spazio al Napoli che cede Noa Lang e Lorenzo Lucca ma strappa Giovane all'Hellas Verona: "Girandola Napoli. Via Lucca e Lang, ecco Giovane. Neres si opera?" si chiede la rosea, visto il rischio d'intervento chirurgico per il brasiliano.

Nel box dedicato all'Europa League spunta invece il successo della Roma sullo Stoccarda e il pareggio in rimonta del Bologna col Celtic: "Vai Roma. Doppietta Pisilli, Stoccarda ko. Ottavi vicini. Il Bologna frena, 2-2 col Celtic".