Quattro partite per sognare in grande, Tuttosport: "Spalletti-Juve, tutto e subito"
Ampio spazio ai prossimi impegni in campionato e in Champions, per la Juve, quest'oggi sulla prima pagina firmata Tuttosport. "Spalletti-Juve, tutto e subito" scrive infatti il quotidiano, in riferimento alla prossima 10 giorni bianconera nella quale la formazione di Spalletti affronterà Cagliari, Benfica, Napoli e Monaco.
Sono quindi due le prossime fondamentali partite in campionato per rimanere agganciati alla corsa scudetto, e due quelle in Champions per potersi qualificare agli ottavi. L'ambizione c'è, così come il tifo, nuovamente entusiasta: lo Stamdium infatti è tornato sold-out
