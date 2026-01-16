Rabiot decisivo a Como, il Corriere dello Sport titola: "Raboom. Milan a -3 dall'Inter"

Il Milan batte 3-1 il Como in rimonta e torna a -3 dall'Inter, guadagnandosi il titolo di apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Raboom. Milan a -3 dall'Inter" si legge nell'apertura del giornale sportivo romano, con ovvio riferimento ad Adrien Rabiot, protagonista al Sinigaglia con una doppietta: "Allegri vince e insegue. Il Como gioca e domina, Paz esalta Maignan ma a decidere questa volta è Adrien (3-1). Kempf spaventa Max, Nkunku pareggia su rigore, poi si scatena Rabiot e firma una doppietta. Il Galatasaray vuole Fofana".

Di spalla trova spazio l'intervista di Billuy Costacurta ("Costacurta tra idee, miti, preferenze e delusioni: 'Leao uno showman'"), mentre nel taglio basso spiccano i box dedicati all'Inter e alle strategie future di Oakree ("Inter, colpo da Oaktree. Vertice a Milano. I dirigenti Usa pianificano un acquisto top in estate"), alle mosse di mercato del Napoli per gennaio ("Napoli, idea El-Nesyri. Lucca in partenza. Piace la punta del Fenerbahce, atlternativa Marcos Leonardo") e alla nuova Juve di Spalletti ("Spalletti turbo Juve. Marcia da scudetto. Ha preso 5 punti più di Conte: dal suo arrivo è cambiato tutto").