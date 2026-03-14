Roma, al fianco di Malen sta crescendo Vaz. Il Messaggero: "Gasp pensa al 3-5-2"

"Roma, al fianco di Malen sta crescendo Vaz. Gasp pensa al 3-5-2" scrive quest'oggi Il Messaggero in edicola. Mancano gli esterni di qualità che possano garantire cambio di passo ed efficacia in zona gol, negli ultimi 20 metri, dove conta di più. E Gasp pensa a qualche cambio tattico.

Preso Malen, è sparito il resto. E tra chi è appena arrivato (Zaragoza) e quindi con la necessità di un periodo di adattamento e chi calcisticamente è poco più che un adolescente (Venturino), o a chi è, calcisticamente, “provato” (El Shaarawy, Soulé, Dybala), Gasperini è rimasto con il solo Malen là davanti. Non basta.

Per questo, con Ferguson e Dovbyk, che hanno praticamente finito la stagione perché entrambi finiti sotto i ferri, con Pellegrini ancora poco continuo, il tecnico sta pensando a un reparto offensivo formato da due punte con Malen vicino a Robinio Vaz, quell'esperimento provato a Genova per 15 minuti, allargato a Bologna in Europa. "Non siamo al duo Bebeto-Romario, né a Gullit-Van Basten né, per rimanere in zona, Totti e Cassano, ma qualcosa si è mosso", scrive il quotidiano.