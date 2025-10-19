Roma battuta di misura con l’Inter. Il Messaggero titola: “Colpiti a freddo, ma resta in vetta”

Non riesce a sfatare nemmeno questa volta il tabù Inter la Roma e Gian Piero Gasperini. Se i giallorossi non battono i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, il tecnico piemontese nelle ultime 5 gare ha un bilancio di zero gol fatti e 13 subiti.

Anche questa volta a vincere è l’Inter, che capitalizza al massimo il vantaggio realizzato nel primo tempo da Bonny. Nella ripresa meglio la Roma, che ha un’occasione d’oro con Dovbyk, il quale di testa manda la palla alta sopra la traversa a porta vuota.

Dispiaciuto Gasperini al termine del match: “Le partite durano 90 minuti. Abbiamo preso un bruttissimo gol che ci ha condizionati. C’era il rischio di disunirci, con l’Inter che è forte e veloce, ma abbiamo preso le misure. Negli spogliatoi c’era fiducia di poter fare un buon secondo tempo, ma è andata così. La differenza è stata tutta nelle conclusioni: ci è mancata forza, precisione e cattiveria sotto porta”.