Roma contro il Sassuolo, Il Tempo recita stamattina: "Aspettando Raspadori"

La prima pagina di oggi de Il Tempo, parla di calcio e in particolare delle due formazioni romane. Riguardo alla metà giallorossa della capitale, il titolo presente stamani è il seguente: "Roma contro il Sassuolo, aspettando Raspadori". Giallorossi bisognosi di punti, per rispondere ai recenti risultati della Juventus. L'ex Napoli, nel frattempo, ha aperto al possibile arrivo alla corte di Gasperini.

Per quanto riguarda l'altra sponda del Tevere, ecco un altro titolo: "Altro annuncio di Lotito, ma ora di tempi certi". In ballo la questione dello stadio Flaminio: "Se ci fossero stati problemi non avremmo presentato la documentazione", ha detto il patron biancoceleste.