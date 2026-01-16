Roma e Lazio protagoniste sul mercato. Il Messaggero: "Rispunta Dominguez; attesa Mendoza"

La Capitale continua ad essere un punto di snodo fondamentale per questa sessione di calciomercato invernale, con Roma e Lazio protagoniste assolute degli affari in Seria.

L’edizione odierna de Il Messaggero, apre la propria prima pagina con il mercato di entrambe. La Roma, chiusi Robino Vaz e Donyell Malen, è pronta a mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un altro esterno per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino sarebbe finito nuovamente l’argentino Benjamin Dominguez, già trattato la scorsa estate e che adesso è in uscita dal Bologna. Nel frattempo prosegue la trattativa ad oltranza per Joshua Zirkzee con il Manchester United.

Per quanto riguarda la Lazio, sembra definitivamente tramontato il sogno Rayan. Il talentoso esterno d’attacco brasiliano del Vasco Da Gama, classe 2007, era stato cercato dai biancocelesti ma il Bournemouth sarebbe pronto a sbaragliare la concorrenza offrendo al club carioca 35 milioni. Nel frattempo si guarda anche al centrocampo e l’ultimo nome nel mirino è quello di Rodrigo Mendoza, dell’Elche.