Roma, Malen c'è e Gasperini punta su di lui. Il Romanista in apertura: ""All'attacco"
TUTTO mercato WEB
"All'attacco" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. "Sono pronto. Daje Roma!": scrive subito in italiano, Donyell Malen, per annunciare sui suoi social l'arrivo alla Roma. L'attaccante olandese, sbarcato nella Capitale giovedì, ieri è stato ufficializzato.
Malen si presenta. Ufficiale l'arrivo dell'olandese, che prende la maglia numero 14: "Convinto da passione e ambizione del club. Non vedo l'ora di lavorare con Gasperini". E il tecnico lo lancerà titolare già da domani nella sfida contro il Torino anche a causa dei problemi di Dovbyk (costretto all'operazione) e Ferguson mentre per Vaz potrebbe esserci un inserimento più graduale.
Altre notizie Rassegna stampa
Domani il derby dell'Appennino, il Corriere di Bologna: "Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile