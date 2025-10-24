Roma sconfitta in Europa, Il Corriere dello Sport: "Gasp da mani nei capelli"
"Gasp da mani nei capelli": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inattesa sconfitta della Roma, che in Europa League perde 2-1 all'Olimpico col Viktoria Plzen. Dovbyk e Ferguson, altro flop. Bologna da applausi: Dallinga stende la Steaua (1-2). Sorride la Fiorentina, si sveglia Dzeko: 3-0 al Rapid in Conference.
Nel weekend torna la Serie A, con un altro titolo dedicato al big match del prossimo turno: "Attesa Napoli: Hojlund ci prova". Domani alle 18 arriva l'Inter: il danese spera di recuperare. Difesa in crisi: l'ultimo clean sheet risale al 30 agosto. Chivu, nel frattempo, cerca l'ottava vittoria consecutiva.
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
