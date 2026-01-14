Roma tra campo e mercato, Il Messaggero: "È sbarcato Robinio Vaz e oggi è atteso Malen"
L'ultimo risultato della Roma, sconfitta ieri sera 3-2 all'Olimpico dal Torino ed eliminato dalla Coppa Italia, trova spazio oggi nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero. Ai giallorossi non bastano i gol di Hermoso e del 16enne Arena, i granata vincono con la doppietta di Adams e la rete di Ilkhan e strappano il biglietto per i quarti contro l'Inter: "La favola di Arena non basta alla Roma. Passa il Torino (2-3)" si legge in uno dei titoli presenti nel taglio alto.
Il secondo argomento trattato dal quotidiano romano riguarda il mercato, con il fresco sbarco di Robinio Vaz nella Capitale completato nella serata di ieri dopo che nelle ore prima era sfumato l'acquisto di Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid. L'ex Napoli sposa l'Atalanta, la Roma strappa il gioiellino del Marsiglia e resta in attesa di abbracciare anche Donyell Malen: "È sbarcato Robinio Vaz e oggi è atteso Malen. Raspadori all'Atalanta".
