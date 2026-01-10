Roma tra campo e mercato, Il Messaggero: "Gasp fa la conta. Raspadori verso il sì"

"Roma decimata contro il Sassuolo. Raspadori verso il sì" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina. Alle 18 in campo la formazione giallorossa allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Tanti gli assenti da una parte e dall'altra. Gasperini dovrà rinunciare a tanti calciatori.

Niente da fare per Wesley, alle prese con l'influenza: al suo posto potrebbe toccare al recuperato Angelino. Assenti N’Dicka (Coppa d’Africa), El Aynaoui (Coppa d’Africa), Bailey, Baldanzi, Pellegrini, Gollini, Dovbyk oltre allo squalificato Cristante.

Intanto tiene banco il calciomercato. Il club giallorosso alla ricerca di un nuovo attaccante ha messo Giacomo Raspadori nel mirino. L'attaccante sta valutando l'addio all'Atletico Madrid ed è pronto a dire di sì alla Roma.