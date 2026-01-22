Roma tra Stoccarda e Milan, Il Romanista in prima pagina: "Quattro giorni di te e di me"

Questa sera la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, domenica il big match dell'Olimpico contro il Milan. Saranno quattro giorni di fuoco per la Roma di Gasperini, impegnata sul doppio fronte e vogliosa di conquistare punti preziosi per entrambe le classifiche: "Quattro giorni di te e di me - titola oggi Il Romanista in prima pagina -. Dallo Stoccarda al Milan nella cornice più bella del mondo: all'Olimpico in 72 ore ci giochiamo due sfide che possono far decollare la nostra stagione. Gasp: 'Vista la classifica di Serie A pensiamo anche al Milan, ma vogliamo vincere'".

"La squadra sta bene, a parte Hermoso e Dovbyk e i nuovi - ha puntualizzato proprio l'allenatore giallorosso nella conferenza stampa di ieri -. Con lo Stoccarda è una partita ravvicinata a quella del Milan per cui abbiamo maggiore attenzione, perché in Europa League siamo in una buona posizione, sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff. In questo momento, però, è anche vero che il campionato, per come sono andati i risultati domenica, è ciò per cui abbiamo maggiore attenzione. La Roma si è contraddistinta da subito per la mentalità, il gruppo era già motivato per fare bene. Quello che mi auguro andando avanti in stagione, anche se 21 giornate è già significativo, è che si migliori qualitativamente. Le prestazioni però sono sempre state buone, in poche occasioni siamo stati sottotono. Dybala? Paulo aveva già fatto bene, poi è calato e ci ha messo un po' di più a recuperare. Gli anni passano, magari in velocità ha qualcosa in meno, ma ha le capacità di giocare in modo determinante".