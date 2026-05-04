Roma, un'occasione per la Champions. Il Romanista: "Tocca a noi"

Il titolo de Il Romanista è una chiamata alle armi, diretta e senza fronzoli: Tocca a noi. Mentre il mondo del calcio italiano celebrava lo scudetto dell'Inter, il quotidiano giallorosso guarda altrove - guarda stasera, guarda i tre punti che la Roma deve prendersi contro la Fiorentina alle 20.45. Il messaggio è chiaro: i risultati favorevoli delle altre non cambiano la sostanza, l'unica cosa che conta è vincere davanti ai soliti sessantamila dell'Olimpico.

La vigilia porta buone e cattive notizie insieme. Sul fronte delle formazioni il giornale conferma Soulé dal primo minuto, con Koné in campo insieme a Cristante a centrocampo, mentre Zaragoza non recupera. Gli avversari arrivano con Vanoli in panchina, descritto come spuntato ma con Gosens ritrovato, un dettaglio che il quotidiano segnala come variabile da non sottovalutare.

A tenere alta la tensione ci pensa Gasperini, che in conferenza trova parole di stima rara per i suoi: «Ai miei ragazzi dico grazie e proviamoci», con la squadra descritta come impeccabile per etica di gruppo. Una Roma che si gioca ancora qualcosa di importante in classifica e che stasera non può permettersi distrazioni, qualunque cosa sia successa ieri sera a San Siro.