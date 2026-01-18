Sassuolo ko al "Maradona", La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli riparte con Lobotka"
TUTTO mercato WEB
Torna al successo il Cagliari. La squadra di Antonio Conte si è imposta per 1-0 sul Sassuolo nell'anticipo del sabato alle 18. Decisivo un gol realizzato a Lobotka che ha permesso ai partenopei di prendere la corsa verso il primo posto e tenere il passo dell'Inter che nel frattempo ha superato l'Udinese. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Il Napoli riparte con Lobotka. Sassuolo ko al Maradona: 1-0".
Altre notizie Rassegna stampa
Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"