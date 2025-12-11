“Scossa Juve. Napoli, Mou fa lo Special”. L’apertura de La Gazzetta dello Sport
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con le due gare di Champions League che hanno coinvolto le italiane. Andate in scena nella serata di ieri.
Vittoria importantissima, seppur sofferta, quella ottenuta dalla Juventus in Casa contro il Pafos. All’Allianz Stadium, i ciprioti dominano il primo tempo andando più volte vicini alla rete del vantaggio senza però avere la precisione sufficiente per sbloccare la gara. Ad approfittarne sono dunque i bianconeri, che prima la sbloccano con un gran gol di McKennie, e poi la chiudono con il tap in di Jonathan David.
Brutta sconfitta, invece quella raccolta dal Napoli al Da Luz di Lisbona contro il Benfica. Mattatore della gara il colombiano ex obiettivo della Roma, Richard Rios, il quale sblocca il Mac e serve l’assist in occasione del raddoppio.
