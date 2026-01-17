Solo pari in Toscana, Corriere di Bergamo: "Un'Atalanta di plastica si sbriciola a Pisa"
TUTTO mercato WEB
"Un'Atalanta di plastica si sbriciola contro un Pisa tutto cuore" scrive il Corriere di Bergamo in apertura dopo il pareggio per 1-1 dei nerazzurri di Raffaele Palladino in casa del Pisa ultimo in classifica. In Toscana arriva il primo pareggio per l'Atalanta con Palladino in panchina.
Un'occasione sprecata: nel primo tempo l'Atalanta chiude con zero tiri in porta e nessuna occasione da gol; nella ripresa debutta in nerazzurro Raspadori e il gioco cresce d'intensità grazie al cambio di modulo, ma non basta per rincorrere la Champions. A Krstovic, in gol da subentrato nel secondo tempo, risponde dopo 4 minuti Durosinmi.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile