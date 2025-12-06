Domani sera Spalletti tornerà al "Maradona", Il Mattino: "Spalletti Spaccanapoli"
TUTTO mercato WEB
Il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli. Domani non sarà una sfida come le altre per l'allenatore della Juventus che tornerà al "Maradona" per affrontare il Napoli, sua ex squadra. Inutile dire cosa il mister bianconero ha fatto nella città partenopea con lo scudetto di due anni fa conquistato. Il pubblico però sarà diviso sull'accoglienza del mister toscano: Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Spalletti Spaccanapoli".
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile