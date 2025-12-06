La Roma e un attacco malandato. Il Romanista in apertura: "sPUNTiamola"

"sPUNTiamola" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi con il consueto gioco di parole, stavolta riferito ai problemi in attacco per la formazione di Gasperini in vista della prossima sfida dei giallorossi contro il Cagliari, in trasferta.

Dovbyk è ancora out, Dybala e Baldanzi sono reduci da influenza e anche Ferguson non è al meglio. La condizione delle punte in vista della trasferta in Sardegna non sarà ancora una volta ottimale ma la Roma va a Cagliari con l'obiettivo primario dei 3 punti.