Domani c'è Napoli-Juve, La Repubblica (ed. Napoli): "Sfida tra Conte e Spalletti"
TUTTO mercato WEB
"Domani Napoli-Juve. Sfida tra Conte e Spalletti". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. L'attesa sta per terminare, domani sera gli azzurri di Antonio Conte attenderanno i bianconeri dell'ex Luciano Spalletti al "Maradona" in un match delicatissimo ma soprattutto prima sfida fra i due allenatori.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile