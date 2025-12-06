Genoa, Zaniolo osservato speciale. Il Secolo XIX: "De Rossi ha un amico da fermare"
Il Genoa si sta preparando alla sfida di campionato di lunedì sera. Al Bluenergy Stadium, la formazione di Daniele De Rossi sfiderà l'Udinese di Kosta Runjaic per un match importantissimo ai fini della salvezza. Osservato speciale Nicolò Zaniolo, ex Roma ai tempi proprio del tecnico rossoblù. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "De Rossi ha un amico da fermare. Zaniolo è l'osservato speciale".
