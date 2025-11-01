"Spero di rientrare nella lotta scudetto", La Repubblica: "Juventus, Spalletti no limits"
Prima giornata da allenatore della Juventus ieri per Luciano Spalletti. L'ex commissario tecnico dell'Italia infatti è stato scelto dalla dirigenza bianconera come sostituto di Igor Tudor, esonerato, e si è presentato alla stampa nella giornata di ieri. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Repubblica: "Juve, Spalletti no limits: 'Spero di rientrare nella lotta scudetto'".
