Stasera a San Siro, Il Secolo XIX: "Italia, dalla Norvegia ai tifosi la partita doppia dell'orgoglio"
Questa sera l'Italia torna in campo. A San Siro la Nazionale azzurra, già certa di affrontare il prossimo playoff qualificazione, affronterà la Norvegia con l'obiettivo di cancellare il 3-0 dell'andata che ha di fatto rappresentato la sentenza definitiva del secondo posto nel girone. Da cancellare anche i cori di contestazione da parte dei tifosi presenti in Moldavia. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Italia, dalla Norvegia ai tifosi è la partita doppia dell'orgoglio".
