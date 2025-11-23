Stasera Inter-Milan, la dedica della Gazzetta dello Sport a Ornella Vanoni: "Senza fine"
"Senza fine". E' la dedica che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa in prima pagina ad Ornella Vanoni, scomparsa ieri a 91 anni. Il riferimento è al derby di Milano in programma questa sera. Una lotta sportiva fra due compagini, Inter e Milan appunto, che occupano la parte alta della classifica e che, con questa vittoria, possono continuare a tenere il passo del Napoli vittorioso ieri contro l'Atalanta.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
