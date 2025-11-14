Suzuki si è operato. La Gazzetta di Parma in prima pagina: “Intervento perfettamente riuscito”
La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul Parma e su Zion Suzuki, che ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico in Giappone dopo la frattura scomposta subita al terzo dito della mano sinistra. Un’operazione andata a buon fine per il portiere giapponese, che dovrebbe rimanere ai box per tre o quattro mesi. Suzuki in ogni caso inizierà il percorso di riabilitazione in patria, mantenendo contatti stretti con il club crociato.
Intanto il tecnico Carlos Cuesta dovrà sopperire all’assenza del suo portiere titolare, puntando sul classe 2001 Edoardo Corvi o sul classe 2002 Filippo Rinaldi. Un primo test avverrà già quest’oggi, visto che il Parma sarà impegnato in un’amichevole in programma contro il Mantova. Una prova per provare non solo i sostituti di Suzuki e chiarire le gerarchie per la porta ma utile anche per mantenere le condizioni dei crociati in questa sosta per le Nazionali.
Il Parma del resto alla ripresa è atteso da uno scontro diretto, che arriva dopo l’ottimo pareggio ottenuto in rimonta contro il Milan al Tardini. I crociati infatti domenica 23 novembre saranno ospiti del Verona al Bentegodi, dove cercheranno un nuovo risultato positivo o anche una vittoria che manca dal 29 settembre, quando gli emiliani passarono per 2-1 al Tardini contro il Torino.
